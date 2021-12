Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksamer Zeuge verhindert durch Blitzlicht Einbruch in Apotheke

Hamm - Mitte (ots)

Am Freitag, 03.12.2021, gegen Viertel nach acht am Abend, versuchte ein bislang unbekannter Täter, mittels Tritt gegen die Scheibe einer Seitentür, in die Elefanten Apotheke an der Werler Straße Ecke Lilienstraße, zu gelangen. Der Tatverdächtige entglaste, vermutlich mit einem Tritt, einen Teil der Seitentür, welche zur Lilienstraße hin gelegen ist. Durch diese Öffnung hätte der Täter wahrscheinlich die Tür von innen öffnen können, wenn der aufmerksame Zeuge aus einer Wohnung an der Werler Straße, nicht durch den lauten Knall ans Fenster gelockt worden wäre und ein Foto von dem Einbrecher hätte fertigen wollen. Dieser nahm das Blitzlicht des Handys wahr und flüchtete vom Tatort über die Werler Straße in Richtung Innenstadt. Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen lediglich als männliche Person und mit dunkler Kleidung beschreiben. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

