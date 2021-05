Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Tiefstehende Sonne blendet Autofahrerin (09.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine verletzte Beifahrerin und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Einmündung Goldenbühl-/ Wieselbergstraße. Eine durch die tiefstehende Sonne geblendete 38-jährige Toyota-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 61-jährige Honda-Fahrerin abbremste und fuhr auf. Eine hochschwangere 28-jährige Beifahrerin im Honda klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen, weshalb sie ein Rettungswagen in eine Klinik brachte.

