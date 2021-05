Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer (09.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Betrunken auf der Kreisstraße 5734 zwischen VS_Pfaffenweiler und VS-Rietheim unterwegs war ein Autofahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr. Einem Autofahrer war ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aufgefallen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die von ihm alarmierte Polizei konnte den Mercedesfahrer in Brigachtal antreffen. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit knapp 2,2 Promille bestätigte. Er musste eine Blutprobe und danach seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

