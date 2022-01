Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb und Drogendealer - Unerwartete weitere Festnahme

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (9. Januar) erkannten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen flüchtenden Mann. Einsatzkräfte stellten den mutmaßlichen Dieb an einer nahegelegenen Tankstelle. In dem Hotelzimmer des Tatverdächtigen fanden Polizisten nicht nur Drogen, sondern auch einen per Haftbefehl gesuchten weiteren Mann.

Gegen 3 Uhr beobachteten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund per Videoüberwachung einen Mann, der mit einem Handy in der Hand, die Treppe eines Bahnsteiges herunterrannte und von einem Jugendlichen verfolgt wurde. Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung der Personen auf. An einer Tankstelle an der Schützenstraße konnte eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen stellen. Der 23-Jährige hatte zuvor vergeblich versucht, sich dort vor den Beamten zu verstecken.

Zeitgleich hielt der geschädigte Jugendliche eine Streife der Polizei Dortmund an und erklärte, dass ihm soeben im Hauptbahnhof ein Handy und Bargeld entwendet worden ist. Die Polizisten brachten den 16-Jährigen zur Wache der Bundespolizei.

Gegenüber den Beamten erklärte der geschädigte Dortmunder, dass er zuvor auf einem Bahnsteig von dem 23-Jährigen Marihuana kaufen wollte. Anschließend soll der Verkäufer den 16-Jährigen gefragt haben, ob er mit dem Handy des Jungen telefonieren dürfe. Dann sei der Sauerländer mit dem Smartphone geflüchtet. In der Hülle des Mobilteleofns sollen sich fast 300 Euro befunden haben.

Bei einer Durchsuchung des mutmaßlichen Diebes, fanden die Polizisten eine größere Menge Bargeld, sowie mehrere Konsumeinheiten Drogen. An der Tankstelle, wo die Polizisten den Sauerländer aufgreifen konnten, fanden sie zudem das entwendet Smartphone.

Der 16-Jährige konnte wenig später von seiner Erziehungsberechtigen abgeholt werden.

Bundespolizisten brachten den mutmaßlichen 23-jährigen Drogendealer in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund. Da bei diesem auch ein Zimmerschlüssel eines Hotels aufgefunden worden ist, durchsuchten Beamte der Polizei Dortmund dieses. Neben einer größeren Menge Drogen, trafen die Beamten in dem Hotelzimmer eine per Haftbefehl gesuchte Person an.

Die Bundespolizei leitete gegen den 23-Jähirgen ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Handel mit Betäubungsmitteln ein. Auch gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei Dortmund hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

