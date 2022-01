Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlafendem Handy im RE gestohlen - Bundespolizisten übergeben Diebesgut an rechtmäßigen Besitzer

Bochum (ots)

Am Sonntagmorgen (9. Januar) entwendete ein 30-Jähriger einem Mann in einem Regionalexpress das Mobiltelefon, während dieser schlief. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete die Tat und verhinderte den Fluchtversuch.

Gegen 5 Uhr wurde die Bundespolizei im Bochumer Hauptbahnhof über eine Diebstahlshandlung im RE 1 informiert. Am Bahnsteig trafen die Beamten nach Einfahrt des Zuges auf den Geschädigten (24), die Zeugen und den 30-Jährigen. Der 24-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er im Zug mit seinem Mobiltelefon in der Hand eingeschlafen sei. Die Zeugen (24, 62) hatten die Tat beobachtet und machten den Münsteraner auf den Verlust seines Smartphones aufmerksam.

Der 62-jährige Bahnmitarbeiter habe mitbekommen können, wie der 30-Jährige das Mobiltelefon aus der Hand des schlafenden Mannes entnommen hatte. Der Bahnmitarbeiter sei dem algerischen Staatsangehörigen sofort nachgeeilt, da dieser den Zug verlassen wollte. Er habe den jungen Mann gestellt und diesen aufgefordert, das Mobiltelefon auszuhändigen. Ein weiterer Zeuge (24) sei dem Bahnmitarbeiter zur Hilfe gekommen. Da sich der Algerier zunehmend aggressiver verhalten habe, forderte der 62-Jährige weitere Bahnmitarbeiter zur Unterstützung an, welche sich ebenfalls in dem Zug befanden. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei hielten sie den mutmaßlichen Dieb fest.

Die Bundespolizisten forderten den 30-jährigen Mann aus Münster auf, das Smartphone seinem rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Für seine Handlung entschuldigte er sich bei dem Geschädigten. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, nahmen die Bundespolizisten ihn mit zur Wache.

Die Beamten forderten die Videoaufnahmen aus dem Zug an und werten diese nun aus. Gegen den 30-Jährigen leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

