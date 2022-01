Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlechter Jahresabschluss 2

Oberotterbach (ots)

Auch für eine Familie aus Oberotterbach fing das Neue Jahr nicht gut an. Bei ihrer Rückkehr in den Morgenstunden mussten sie feststellen, dass in der Nacht in ihr Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Hierbei wurde eine Terrassentür aufgehebelt und ein Zimmer durchwühlt. Dort wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei 1500-2000 EUR liegen.

