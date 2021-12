Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Aktentasche genommen + Sprayer verursachen Schaden + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Einbruch scheitert + Alkohol am Steuer + Unfall im Kreuzungsbereich

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 21.12.2021

+++

Bad Vilbel: Aktentasche genommen

Aus einem schwarzen BMW haben Diebe in Bad Vilbel unter anderem eine Aktentasche und eine Lederjacke gestohlen. Das Fahrzeug, an welchem sie eine Fensterscheibe offenbar gewaltsam öffneten, stand zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (5 Uhr) auf einem Abstellplatz in der Schützenstraße. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

+++

Bad Nauheim: Sprayer verursachen Schaden

Mehrere Tausend Euro Schaden verursachten Sprayer zwischen Freitag und Samstag an der Fassade einer Jugendeinrichtung Am Goldstein, indem sie mittels hellblauen und roten Lackes großflächig eine Zahlenkombination darauf schmierten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbrecher machten sich in den vergangenen Tagen an einem Mehrfamilienhaus in der Hohemarkstraße im Ortsteil Dortelweil zu schaffen. Zwischen Freitag (16 Uhr) und Montag (16 Uhr) hebelten sie eine dortige Kellertür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen, die sie anschließend nach Brauchbarem durchsuchten. Augenscheinlich ohne fündig zu werden. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet möglich Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hohemarkstraße aufgefallen?

+++

Bad Vilbel: Einbruch scheitert

Schäden von knapp 1.000 Euro verursachten Einbrecher am Sonntag im Samlandweg, als sie erfolglos versuchten, gewaltsam eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Dabei wurde das Fensterglas in Mitleidenschaft gezogen. Ohne in das Gebäude zu gelangen, flüchteten die bislang Unbekannten, die zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr zugange gewesen sein müssen. Die Kripo in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Limeshain: Alkohol am Steuer

Deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit dürfte der Fahrer eines blauen Fiat gewesen sein, als er am Montagabend die Kontrolle über den Kleinwagen verlor und in der Langestraße in einen Gartenzaun krachte. Gegen 20.15 Uhr war der 34-jährige Fahrzeugführer dort verunfallt. Der im Wetteraukreis lebende Mann sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm jedoch deutlichen Alkoholgeruch wahr. Das Messgerät zeigte bei ihm einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Zwecks Blutentnahme brachten die Ordnungshüter den Mann zur Dienststelle. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Das nicht mehr fahrbereite Auto, für welches derzeit offenbar keine Haftlichtversicherung besteht, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 7.000 Euro.

+++

Butzbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Gegen Mittag krachten am Montag in Butzbach zwei Autos ineinander. Drei Personen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Kurz nach 12 Uhr befuhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer die Straße "Am Hetgesborn" und wollte nach links in die Griedeler Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einem auf der Griedeler Straße fahrenden und mit zwei Personen besetzten Fiat. Der 66-jährige Fahrer sowie sein 74-jähriger Beifahrer brachte man zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt man auf etwa 30.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell