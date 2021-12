Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Balkontür aufgehebelt - Schmuck gestohlen + Polizei sucht beschädigten Lastwagen + Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße (Folgemeldung) + Mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln geworfen

Friedberg (ots)

Pressmeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 20.12.2021

+++

Bad Nauheim: Balkontür aufgehebelt - Schmuck gestohlen

Einbrecher waren am Samstag (18.12.21) in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim zugange. Zwischen 12 Uhr und 21.30 Uhr hebelten sie an einem Mehrfamilienhaus eine Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mit Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro gelang ihnen die Flucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen,

+++

Wöllstadt: Polizei sucht beschädigten Lastwagen

Nach einem Verkehrsunfall auf der B3 bei Nieder-Wöllstadt sucht die Polizei nach einem LKW, der im Rahmen des Geschehens in der Nacht auf Montag möglicherweise beschädigt worden war. Gegen 4.30 Uhr war ein weißer Ford unterwegs in Richtung Friedberg. Im Bereich einer Kurve wollte der Fahrzeugführer dann einen vorausfahrenden LKW überholen, wobei er einen entgegenkommenden, silberfarbenen Suzuki offenbar zu spät bemerkte. Der Ford-Fahrer brach den Überholvorgang daraufhin ab und streifte beim Wiedereinscheren nach rechts vermutlich den Lastwagen. Dieser fuhr weiter in Richtung Friedberg. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, war der Suzuki-Fahrer in Fahrtrichtung nach rechts ausgewichen und hatte dabei eine dortige Leitplanke gestreift. Zwischen den beiden PKW selbst kam es zu keiner Berührung. Der Fahrer des möglicherweise beschädigten LKW wird gebeten, sich unter Tel. 0031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

(Folgemeldung) Rosbach v.d.H.: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Im Rahmen des schweren Verkehrsunfalls am Freitagmorgen (17.12.21) auf der K11 zwischen Nieder-Rosbach und Ober-Wöllstadt erlitt der 56-jährige Fahrer eines schwarzen VW Kombi schwere Verletzungen; der 51 Jahre alte Fahrzeugführer eines weißen VW leichtere. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein ebenfalls 56-Jähriger am Steuer eines schwarzen Nissans mit Anhänger blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft war ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der weiße VW die Kreisstraße in Richtung Wöllstadt, ebenso wie der Nissan mit Anhänger. Der schwarze VW war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Höhe des Hofes "Brunnenmühle" kam es dann zur Kollision. Der entstandene Schaden schätzt man derzeit auf knapp 30.000 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln geworfen

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte die Fassade eines Einfamilienhauses im Haselnußweg durch mit Farbe gefüllter Christbaumkugeln verschmutzt und so einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursacht. Gegen Mitternacht hatten die Bewohner verdächtige Geräusche wahrgenommen und am nächsten Morgen den Schaden bemerkt. Die Polizei in Bad Nauheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06032/9181-0.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell