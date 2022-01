Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16:10 Uhr auf der Straße Am Schlossberg ereignete. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen PKW war in Richtung Höfingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf Höhe des Sportplatzes mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf die linke Fahrbahnseite geriet. Trotz einer sofortigen Vollbremsung durch den entgegenkommenden 53-jährigen Fahrer eines Toyota kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Höfingen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Beide Fahrzeuge wurden im Bereich der linken Front beschädigt. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell