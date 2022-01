Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in Tamm zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstand. Die 35-jährige Fahrerin eines Renaults bog von der Rilkestraße nach links in die Kleiststraße ab und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Die Fahrerin hielt kurz an, fuhr dann aber, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiter. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Streifenbesatzung vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen konnte die Fahrerin ermitteln und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleiten. An dem geparkten Fahrzeug brach durch den Aufprall die Vorderachse und der vordere linke Kotflügel wurde stark beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

