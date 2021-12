Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Gefährliche Körperverletzung mit Baseballschläger, Schwerverletzte Person, Zeugenaufruf

Heidelberg-Boxberg: (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr schlugen und traten eine Gruppe mit etwa zehn jungen Männern auf einen 19-Jährigen ein. Das Opfer lag bereits am Boden als ihn die Schläge und die Tritte am ganzen Körper und am Kopf trafen. Der Haupttäter schlug hierbei mehrfach gezielt mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Erst als drei beherzte Frauen, Beschäftige des nahegelegenen Altenheims, zu Hilfe kamen, flüchteten die Täter in Richtung Waldrand. Aufgrund der heftigen Attacken war der schwerverletzte junge Mann nicht mehr ansprechbar und musste durch einen Krankenwagen in die Chirurgie Heidelberg verbracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben: Alle Täter sind im Alter von 18-25 Jahre und waren dunkel bekleidet. Der Haupttäter mit dem Baseballschläger ist etwa 170 cm groß, hat einen Vollbart und süd- bis südosteuropäisches Aussehen. Eventuell trug er eine Mütze von Lacoste.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell