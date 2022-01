Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1625, Gemarkung Besigheim: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 60.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1625 von Ottmarsheim in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar ereignet hatte. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Citroen C2 die K 1625 von Ottmarsheim kommend und kam aus bislang ungeklärte Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte die Unfallverursacherin mit einem entgegenkommenden Audi A4 eines 25-jährigen Fahrers und dem dahinterfahrenden Citroen Berlingo, welcher von einer 49-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision wurde die 34-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt. Der Fahrer des Audis sowie seine beiden mitfahrenden Kinder im Alter von drei und vier Jahren blieben unverletzt. Die 22-jährige Beifahrerin trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Die 49-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, wohingegen ihr vierjähriger Beifahrer unverletzt blieb. Neben der Feuerwehr Ottmarsheim, welche mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, waren drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug und drei Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis ca. 18:45 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ab 18:55 Uhr war die Strecke wieder komplett frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell