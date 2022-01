Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10, Gemarkung Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

In der Samstagnacht gegen 23:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz in Fahrtrichtung Mühlacker zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei verlor ein 22-jähriger BMW-Lenker im Anschluss an einen Überholvorgang aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in der Folge ins Schleudern geriet und frontal mit der rechten Leitplanke kollidierte. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgewiesen, kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke wovon das Fahrzeug wieder zurückgewiesen wurde und in der rechten Leitplanke zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-jährige BMW-Lenker unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Durch die Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Beifahrer im Alter von 18 und 22 Jahren blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Der entstandene Schaden an den Leitplanken steht noch nicht fest. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B10 einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell