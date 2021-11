Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gruppe beschädigt Autos und greift Passanten an

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.10.2021, gemeinsam mit drei Unbekannten in der Innenstadt Autos beschädigt. Außerdem griff die Gruppe drei Passanten an, die sie zur Rede stellten.

Gegen 02:10 Uhr beobachteten eine 21-jährige Frau und zwei Männer (23 und 24 Jahre) eine Gruppe von vier Personen dabei, wie diese im Bereich der Albertusstraße Autos beschädigte. Unter anderem traten die Unbekannten gegen die Autospiegel.

Als die Frau die Gruppe im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße ansprach, wurde sie von einem der Männer aggressiv angegangen. Ihre Begleiter stellten sich deshalb schützend vor sie. Daraufhin schlugen und traten die vier Männer auf die beiden Begleiter ein. In dem Moment wurde eine Polizeistreife zufällig auf das Geschehen aufmerksam und griff ein. Drei Gruppenmitglieder flüchteten in Richtung Hindenburgstraße, während das vierte Mitglied, ein 22-jähriger Mann, vor Ort blieb. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 22-jährige Mann zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig. Die Polizei nahm ihn deshalb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Gegen die Maßnahme wehrte sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann unter anderem heftig mit Schlägen, konnte aber unverletzt überwältigt werden. Außerdem beleidigte er die Beamten. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Sonntagvormittag entlassen.

Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.(jl)

Zeugenhinweise bitte an die Nummer 02161-290.

