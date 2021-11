Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 11-Jähriger bei Kollision mit Pkw verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hardt an der Hardter Straße Ecke Vogtsgarten hat am Montag, 22. November, um 7.13 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen einen 11-jährigen Jungen erfasst. Bei der Kollision erlitt das Kind Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte der 11-Jährige als Fußgänger die Straße überqueren wollen und war dazu auf die Fahrbahn gelaufen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 41-Jährigen. Er und sein Beifahrer sowie eine weitere Zeugin kümmerten sich sofort um den Jungen und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Rettungskräfte brachten den 11-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (jn)

