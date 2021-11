Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Autos in Broich und Wickrathberg

Mönchengladbach (ots)

An der Rochusstraße haben Diebe Samstagabend, 20.11.2021, zwischen 20:45 Uhr und 22:45 Uhr ein Auto entwendet. Der Fahrer hatte den schwarzen Mercedes-Benz (E-Klasse) an einem Parkplatz geparkt und verschlossen. Als er zwei Stunden später zum Auto zurückkehrte war der Wagen nicht mehr dort abgestellt.

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend, 18.11.2021, und Freitagmorgen, 19.11.2021, ein Auto am Postillionsweg gestohlen. Der Fahrer hatte den Fiat (Ducato) am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Straße "Auf dem Damm" geparkt und verschlossen. Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr stand das Auto nicht mehr an der Stelle. In dem Wagen befanden sich unter anderem Werkzeuge und elektronische Geräte.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

