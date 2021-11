Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag, zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr, überstiegen unbekannte Einbrecher den Zaun eines Reihenhauses an der Buschbellstraße in Mönchengladbach Odenkirchen und gelangten so in den Garten. An der Rückseite des Hauses schoben sie die Rollade der Terrassentür hoch und versuchten erfolglos diese aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie mit einem Hammer eine Fensterscheibe ein und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck.

2. Unbekannte Täter kletterten am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr, auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenbahnstraße in Mönchengladbach Rheydt und versuchten erfolglos die Balkontür aufzuhebeln.

3. Am Samstagabend, zwischen 19:15 Uhr und 23:35 Uhr, überstiegen Einbrecher eine Umfriedung und gelangen auf diese Weise an die Rückseite eines Einfamilienhauses am Gotzweg in Mönchengladbach Rheydt. Nachdem der oder die unbekannten Täter eine Tür aufgehebelt hatten gelangten sie in das Innere des Hauses. Hier durchsuchte der ungebetene Besuch die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck, Bargeld und mehrere Damenhandtaschen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell