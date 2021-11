Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Giesenkirchen und Mülfort

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 21.11.2021, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr in eine Wohnung an der Straße "Stähn" eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Diebe Zugang zum Innenhof des Gebäudes. Dort kletterten sie auf den Balkon einer Wohnung und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem Schmuck mit.

Ebenfalls am Sonntag, 21.11.2021, haben sich Diebe zwischen 16:00 Uhr und 19:20 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Bruchstraße verschafft. Vermutlich nutzten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster aus, um in eine Wohnung im Erdgeschoss zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell