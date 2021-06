Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter misshandelt Pferde in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Himmelpfortener Wohnhaus, Einbrecher in Bliedersdorf

Stade (ots)

1. Unbekannter misshandelt Pferde in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 22.06. hat sich ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von 17-20 Uhr auf ein rückwärtig gelegenes Grundstück an der Gauensieker Straße in Drochtersen begeben.

Hier gelangte der Unbekannte auf die dortige Pferdeweide, auf der die schwarze Fellponystute "Katy" und die Tinker Pinto Mix Stute "Lady" standen und grasten. Mit einem Stichwerkzeug hat der Täter dann gezielt auf die hinteren linken Beine bzw. das obere Kniegelenk beider Pferde eingestochen.

Die Stute Katy wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Die Ermittler der Drochtersener Polizei sind nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragen: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Kann jemand Hinweise auf einen Täter geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

2. Einbrecher in Himmelpfortener Wohnhaus

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 19:00 h auf Donnerstag, 12:45 h in Himmelpforten in der Straße Kälberbrook auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben die Haustür aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung aller Räume im Inneren wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein Fernseher und eine Armbanduhr entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

3. Einbrecher in Bliedersdorf

Unbekannte Einbrecher haben sich in der vergangenen Nacht kurz vor Mitternacht in der Straße "Mühlenberg" in Bliedersdorf auf ein dortiges Grundstück begeben und dann im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses ein Fenster aufgehebelt.

Nach dem Eindringen in die Wohnräume wurde der Bewohner durch Geräusche aufmerksam. Als er sich nach unten ins Erdgeschoss hinunterging, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Ob und was erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell