Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trio attackiert zwei Männer in der Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben an der Hindenburgstraße am Samstagabend, 20.11.2021, zwei Männer angegriffen und verletzt. Die Gruppe setzte dabei auch Pfefferspray ein.

Die beiden Männer (33 und 29 Jahre) gaben gegenüber der Polizei an, gegen 22:20 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Bismarckstraße heruntergelaufen zu sein. Kurz vor der Albertusstraße seien dann drei Männer auf sie zu gekommen. Eine Person aus der Gruppe habe dem 33-Jährigen unvermittelt Pfefferspray in die Augen gesprüht und dem 29-Jährigen danach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach der Attacke habe sich das Trio in Richtung Alter Markt entfernt. Rettungskräfte behandelten vor Ort die Augenreizung des 33-Jährigen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell