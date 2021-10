Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle: Zigaretten geklaut

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Straße "An Gut Nazareth".

Zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 04:07 Uhr, gelangten der oder die Täter durch den Hintereingang der Tankstelle in die Verkaufsräume, wo sie Zigaretten entwendeten und im Anschluss unerkannt flüchteten. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtigte Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, können Hinweise unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle melden.

