Polizei Düren

POL-DN: Pfarrheim verwüstet

Linnich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pfarrheim in Boslar. Ein Zeuge hatte Jugendliche beobachtet.

Eine zertretene Laterne, mehrere herumstehende Bierflaschen, mit einem Feuerlöscher besprühte Wände; es war kein erfreulicher Anblick, der sich dem Melder am Sonntag im Pfarrheim in der Gereonstraße bot. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte das Grundstück und das Gebäude betreten und dort randaliert. Gestohlen wurde nichts. Ein Zeuge hatte Jugendliche beobachtet, die sich zur fraglichen Zeit in der Nähe des Gebäudes aufhielten. Zeugen, die weitere Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

