Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee/Handewitt - Bundespolizei verhaftet gesuchten Räuber; Plaketten gefälscht, kein Führerschein

Harrislee/Handewitt (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Dänemark kommenden Mann in Harrislee. Dieser wies sich mit einem rumänischen Führerschein aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 36-jährigen Rumänen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Raubes. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 274 Tage.

Heute Morgen gegen 04.45 Uhr stellten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Mercedes Benz am Scandinavienpark in Handewitt Unregelmäßigkeiten an den Zulassungsplaketten der Autokennzeichen fest.

Die Beamten konnten ermitteln, dass der 62-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auch waren die Plaketten an den Nummernschildern gefälscht.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell