Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub unter Jugendlichen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich bereits am Samstag, 20. November, gegen 15.30 Uhr in Odenkirchen an der Kreuzung Burgfreiheit Ecke Von-der-Helm-Straße zugetragen hat. Dabei haben drei unbekannte Jugendliche zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren mit einem Messer bedroht und bei einem die Herausgabe von Bargeld erpresst.

Die Tat ereignete sich in der Nähe der Bushaltestelle "Laurentiusstraße". Die beiden Elf- und Zwölfjährigen hielten sich dort auf, als drei andere Jungen sie ansprachen. Einer von ihnen holte ein mitgeführtes Messer hervor und zeigte es den beiden. Er verlangte von dem Zwölfjährigen, dass dieser ihm sein Geld aushändige. Der Junge nahm daraufhin sein Portemonnaie heraus und gab ihm Geld. Der jugendliche Täter nahm dem 12-Jährigen anschließend noch die Käppi vom Kopf. Danach flüchteten die drei Tatverdächtigen in Richtung Kölner Straße.

Alle drei Täter sind männlich und circa 12 bis 15 Jahre alt. Außerdem sind alle drei ungefähr 1,60 Meter groß, südländischen Phänotyps und haben schwarze Haare. Sie trugen dunkle Kleidung; einer hatte weiße Sneakers an, ein anderer eine schwarze Gucci-Umhängetasche.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat oder die Flucht der Täter beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 entgegengenommen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell