Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Sattelzug streift Pannenfahrzeug

Nicht um den Schaden kümmerte sich am Montag auf der A8 der Unfallverursacher.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr hatte eine 21-Jähriger mit seinem Iveco Klein-Lkw auf der A8. Er fuhr zwischen Hohenstadt und Merklingen in Richtung Ulm. Auf dem Standstreifen hielt er an und wartete. Als er dort bereits mehrere Minuten stand fuhr kurz vor 15.15 Uhr ein unbekannter Sattelzug so dicht an dem Pannenfahrzeug vorbei, dass dieser an dem Iveco entlang schrammte. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Sattelzugfahrer hielt etwa 100 Meter danach kurz an, fuhr dann sofort weiter. Der 22-Jährige konnte keine sachdienlichen Angaben zum Verursacher machen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) sucht Zeugen, denen der haltende Sattelzug aufgefallen ist).

