POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter schlägt PKW-Lenker ins Gesicht

Am Montag kam es im Kreuzungsbereich der Ludwig-Herr-Straße und der Zeppelinstraße in Kornwestheim zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 60 Jahre alter PKW-Lenker musste im Kreuzungsbereich an der rot zeigenden Ampel hinter einem noch unbekannten Radfahrer anhalten. Als der Radler bei "rot" anfuhr, hupte der PKW-Lenker. Dies veranlasste den Radfahrer wohl umzudrehen und zu dem PKW zurück zu fahren. Der 60-Jährige öffnete sein Fahrerfenster hierauf und sprach den Unbekannten an. Unvermittelt schlug dieser dem PKW-Fahrer ins Gesicht und ergriff anschließend die Flucht. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Radfahrer soll zwischen 180 und 185 cm groß und schlank sein. Er hat kurze, schwarze Haare und wurde als südländischer Typ beschrieben. Auf dem Kopf trug er eine Mütze. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau/schwarzes Mountainbike. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

