Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: vier Fahrzeuge zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr in der Mörikestraße in Herrenberg verübt wurde. Noch unbekannte Täter zerkratzten insgesamt vier Fahrzeuge, die dort am Straßenrand abgestellt waren. Es handelt sich um einen Audi, einen Peugeot, einen Volvo und einen Hyundai. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 8.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell