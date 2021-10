Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen-Emst (ots)

Am 23.10.2021, zwischen 13:00 Uhr und 15:20 Uhr, kam es in der Amselgasse in Hagen Emst zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Einem Zeugen waren dort zwei verdächtige männliche Personen aufgefallen, die sich kurz darauf mit einem silbernen Pkw Audi A6 in Richtung Haßleyer Str./Eppenhauser Str. entfernt hätten. Mit einem Nachbarn habe man im Anschluss eine aufgehebelte Terrassentür und eine gesplitterte Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses bemerkt. Bislang habe man nicht feststellen können, ob etwas entwendet worden sei. Die Täter wurden osteuropäischer Herkunft beschrieben, 17-25 Jahre alt, 170-180cm groß, schwarze zur Seite gelegte Haare, eine Person mit schwarzer Jacke und blauer Jeans, die andere Person mit dunkelblauer Jacke und dunkler Hose. Die Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

