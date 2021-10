Polizei Hagen

POL-HA: Rollerdiebstahl in Altenhagen

Hagen (ots)

Am 22.10.2021 gegen 07.55 Uhr meldete eine 19-Jährige ihren Motorroller bei der Polizei als gestohlen. Sie hatte das Kleinkraftrad am 21.10.2021 um 20.30 Uhr an der Vinckestraße abgestellt. Am 22.10.2021 um 07.30 Uhr war das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort vorhanden. Es handelt sich um einen blauen Motorroller. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331-9862066.

