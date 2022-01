Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Fahrgast muss in Gewahrsam genommen werden

Ludwigsburg (ots)

Eine 54 Jahre alte Linienbusfahrerin alarmierte am Montag gegen 16.30 Uhr von einer Haltestelle in der Hausener Straße in Merklingen aus die Polizei, da sich in ihrem Bus ein Mann befand, der andere Fahrgäste anpöbelte und herumschrie. Die Beamten des Polizeireviers Leonberg trafen im Bus auf einen apathisch wirkenden 61-Jährigen. Da er darüber hinaus desorientiert und alkoholisiert zu sein schien, wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf rund drei Promille. Hierauf wurde der Mann, dessen Stimmung stark zwischen aggressiv und weinerlich schwankte, nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Gewahrsam genommen. Im Zuge dieser Maßnahme schrie er den Hitlergruß mehrfach laut und äußerte sich in ausländerfeindlicher Art. Der Mann musste bis Dienstagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg bleiben. Er wird wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell