Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Terrassentür aufgehebelt in Friedberg ++ Einbrecher am Sportplatz ++ Außenspiegel touchiert und geflüchtet ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 05.02.2021

Fallrohr gestohlen

Ober-Mörlen: Knapp 2,50 Meter Fallrohr entwendeten Diebe in der Mühlgasse zwischen Dienstag (2.2.) gegen 16 Uhr und Mittwoch (3.2.) gegen 11 Uhr. Das kupferne Rohr, im Wert von ca. 50 Euro rissen sie aus der Halterung des Schuppens, an dem es angebracht war. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht Zeugen des Vorfalles und bittet um Hinweise.

++

Terrassentür aufgehebelt

Friedberg: In ein Einfamilienhaus im Karl-Raute-Weg stiegen am Donnerstag (4.2.) Einbrecher ein. Zwischen 15.45 Uhr und 18.30 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Sie fanden Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und verschwanden unerkannt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können.

++

Einbrecher am Sportplatz - Container aufgehebelt

Altenstadt/Büdingen: Schiffscontainer am Sportplatz in Heegheim nahmen sich Einbrecher als Ziel. Zwischen Mittwoch (3.2.) gegen 15 Uhr und Donnerstag (4.2.) brachen Unbekannte die beiden mit Vorhängeschlössern gesicherten Container auf. Auch die nebenliegende unverschlossene Holzhütte durchsuchten die Langfinger nach Beute. Weder in den Containern noch in der Hütte wurden sie fündig und verschwanden ohne Diebesgut, hinterließen geringfügigen Sachschaden. Auch der Sportplatz in Rinderbügen hatte ungebetenen Besuch. Hier wurden zwischen Dienstagabend (2.2.) und Donnerstagvormittag (4.2.) ebenfalls Container aufgehebelt. Die Einbrecher nahmen Getränkekisten im Wert von ca. 260 Euro mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen zum Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

++

Auto zerkratzt

Nidda: Vandalen machten sich an einem Auto in der Straße "Auf dem Graben" zu schaffen. Zwischen Mittwoch (3.2.), 21 Uhr und Donnerstag (4.2.) gegen 14 Uhr zerkratzten die Täter den Lack des geparkten 1er BMW und richteten dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Außenspiegel touchiert und geflüchtet

Nidda: Auf der B455 begegneten sich am Donnerstag (4.2.) zwei Fahrzeuge. Während ein 24-Jähriger mit seinem roten Mazda von Wölfersheim gen Nidda fuhr streifte ihn ein entgegenkommender PKW. Der linke Außenspiegel des Mazda riss ab. An der Fahrertür entstanden Dellen und Kratzer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Von dem Unfall, der sich gegen 20.10 Uhr ereignete wollte der bislang unbekannte entgegenkommende Fahrzeugführer nichts wissen. Er flüchtete vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Schmuck und Münzen

Karben: Durch das Schlafzimmerfenster stiegen Einbrecher am Donnerstag (4.2.) in ein Haus in der Schlossstraße in Petterweil ein. Zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr nutzten die Täter den Schutz der Dunkelheit, und suchten im Gebäude nach Wertgegenständen. Sie fanden Schmuck, Münzen und nahmen auch Autoschlüssel mit. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell