POL-WE: Abschlussmeldung Unfall B3

Friedberg (ots)

Abschlussmeldung Unfall B3

Friedberg: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines Ford am Donnerstag (4.1.) gegen 15.55 Uhr auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 3 . Auf seinem Weg in Richtung Friedberg fuhr der 83-Jährige, zwischen den Anschlussstellen Stadthalle und Friedberg West, auf den entgegenkommenden Jeep eines jungen Mannes aus dem Landkreis Gießen zu. Der 23-Jährige versuchte auszuweichen. Der Ford des Seniors touchierte ihn jedoch noch am linken Fahrzeugheck, bevor er frontal in den nachfolgenden VW Polo einer Frau aus Offenbach stieß. Alle Fahrer und auch die 78-jährige Beifahrerin aus dem Fiesta und der 27-Jährige Beifahrer aus dem Jeep verletzten sich bei dem Unfall und mussten teilweise in Krankenhäuser zur Versorgung gebracht werden. Niemand erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Bundesstraße musste zeitweise voll für den Verkehr gesperrt werden. Bergungs- und Rettungsarbeiten waren gegen 17.35 Uhr beendet, so dass der Verkehr wieder fließen konnte.

Corina Weisbrod

