Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Ladendiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 25 Jahren, die im Verdacht stehen am Montag einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen verübt zu haben. Nachdem das Duo den Ausgang eines Drogeriemarktes im Kaufhaus passiert hatte, löste der Alarm der Warensicherung aus. Eine Mitarbeiterin der Drogerie, welche zu diesem Zeitpunkt hinter der Kasse stand, konnte zwei männliche, zirka 25 Jahre alte Tatverdächtige mit dunklen Haaren beobachten. Diese führten eine weiße Tragetasche mit sich, in der sich mutmaßlich das Diebesgut befand. Auf Zuruf der Mitarbeiterin blieben die beiden Tatverdächtigen zunächst kurz stehen und liefen dann in unbekannte Richtung davon. Der Sicherheitsdienst des Kaufhauses verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Erfolg. Ermittlungen ergaben, dass durch die beiden Diebe Parfum im Warenwert von rund 2.000 Euro entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

