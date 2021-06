Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frachtcontainer mittels Kraneinsatz geklaut - Bundespolizei stellt Diebe

Köln (ots)

Am 24.06.2021 gegen 9:15 Uhr wurde die Bundespolizei zum Gelände der Deutschen Bahn AG im Kölner Norden gerufen, da dort mehrere Personen im Begriff waren mit schwerer Unterstützung zwei Frachtcontainer zu entwenden. Die Bundespolizei stellte die Verantwortlichen und leitete Ermittlungen ein.

Am Donnerstagmorgen meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, dass er Personen gesichtet habe, welche sich unbefugt auf dem Bahngelände in Köln-Longerich befänden und Eigentum der DB AG mit einem Kran entfernten. Die eingetroffenen Kräfte der Bundes- und Landespolizei trafen vor Ort auf zwei Männer im Alter von 48 und 43 Jahren, sowie einen Kranführer und zwei Lastkraftfahrer:innen. Der 48-jährige Kölner gab an, dass er die "herrenlosen Container" für den Privatgebrauch vorsehe und infolgedessen einen 70 Tonnen Mobilkran und zwei Sattelschlepper geordert habe, welche den Abtransport ermöglichen sollten.

Am frühen Morgen soll es bereits zu einem Abtransport von zwei Container gekommen sein. Somit bestand für die Beamt:innen ein weiterer Verdacht des Diebstahls. Obgleich der Inhalt der Container bisher nicht ermittelt werden konnte, sieht die Bundespolizei als mögliches Motiv den Wert der Frachtbehälter selbst. Die Polizist:innen dokumentierten die Einsatzsituation und stellten die Container sicher. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt und wird durch die Deutsche Bahn AG ermittelt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "besonders schweren Fall des Diebstahls" und "Hausfriedensbruch" ein.

