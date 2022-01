Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es kurz vor 20:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 464 in Holzgerlingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr die B 464 von Weil im Schönbuch kommend in Fahrtrichtung Böblingen. Auf Höhe einer Tankstellen-Ausfahrt kam es zur Kollision mit einem VW eines 53-jährigen. Der 53-Jährige hatte die 65-jährige Pedelec-Fahrerin beim Ausfahren aus dem beleuchteten Tankstellengelände mutmaßlich übersehen und erfasste sie seitlich. Die 65-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach auf die Fahrbahn. Die Frau, die einen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

