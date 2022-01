Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter fährt 43-Jährigen an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten BMW-Lenker, der am Mittwoch gegen 23.50 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße in Besigheim einen 43-Jährigen anfuhr und sich anschließend aus dem Staub machte. Der 43-Jährige hatte den BMW-Lenker zuvor zur Rede stellen wollen, da dieser durch wiederholte, lautstarke Beschleunigungsmanöver die Nachtruhe störte. Als sich der 43-Jährige in einem Abstand von wenigen Metern vor den BWM stellte und es zu einem Blickkontakt zwischen ihm und dem Fahrer gekommen war, fuhr der Unbekannte abrupt an. Mutmaßlich wollte der BMW-Lenker am 43-Jährigen vorbeifahren, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen erfasste er den Mann, der auf die Motorhaube geschleudert wurde und letztlich auf den Asphalt stürzte, während der unbekannte BMW-Lenker über die Carl-Benz-Straße in Richtung der Otto-Hahn-Straße davonfuhr. Der leicht verletzte 43-Jährige alarmierte hierauf die Polizei, die sogleich Fahndungsmaßnahmen durchführte. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Dem Unbekannten wird Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzungen und Unfallflucht vorgeworfen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

