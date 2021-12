Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tresor bei Einbruch gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Einbrecher drangen am Freitag (24.12.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Meerbusch Büderich bei einer Person des öffentlichen Lebens ein. Während der Abwesenheit der Bewohner, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:20 Uhr, schlugen sie die Scheibe der Küchentür des Gebäudes am Eichenweg ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Hauses.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die ungebetenen Gäste einen Tresor mit Bargeld, Schmuck, Accessoires und nutzten das Fahrzeug der Hauseigentümer als Transportmittel bei ihrer Flucht.

Die verständigte Polizei nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren am Tatort. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen am Eichenweg und Umgebung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zentralen Kriminalkommissariat 14 für Wohnungseinbruchdiebstahl in Verbindung zu setzen. Helfen Sie mit, Einbrüche aufzuklären oder sogar im Vorfeld zu verhindern. Bei verdächtigen Wahrnehmungen, zum Beispiel fremden Personen auf dem Nachbargrundstück, zögern Sie nicht die Polizei zu verständigen. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110 oder wählen Sie die 02131 300-0. Beschreiben Sie die Verdächtigen und mögliche Fahrzeuge so genau wie möglich. Sollten Ihnen Begebenheiten erst im Nachhinein verdächtig erscheinen, stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. Gegebenenfalls führt ein abgelesenes Kennzeichen auf die Spur der Täter. Doch "der kluge Mann / die kluge Frau baut vor": Technische Sicherungen an Türen und Fenstern können verhindern, dass sich ungebetener Besuch in Ihrer Abwesenheit Zutritt zur Wohnung verschafft. Sie wollen wissen, wie Sie Einbrechern einen Riegel vorschieben? Lassen Sie sich von den Experten des Kriminalkommissariats Präventions- und Opferschutz beraten (02131 300-0) oder informieren Sie sich auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell