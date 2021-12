Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs - Polizei nimmt 35-Jährigen nach Verfolgung fest

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (22.12.), gegen 20:45 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der Frimmersdorfer Straße in Grevenbroich einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Das Kraftrad fiel den Beamten aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit auf. Der Streifenwagen fuhr der Yamaha hinterher und machte den Fahrer mit Anhaltezeichen und Blaulicht auf die beabsichtigte Kontrolle aufmerksam. Daraufhin flüchtete der bis dato Unbekannte mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreisstraße 39 auf die Energiestraße. In Höhe der Wupperstraße konnte der 35-jährige Mann aus Grevenbroich schlussendlich angehalten und festgenommen werden.

Der bereits früher polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige leistete Widerstand, der gebrochen werden konnte. Dabei wurden die eingesetzten Beamten leicht verletzt.

Mögliche Gründe für seine Flucht waren schnell gefunden: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin führte er das Fahrzeug offenbar unter Drogeneinfluss. Aufgrund eines gegen Auflagen außer Vollzug gesetzten Haftbefehls wegen Urkundenfälschung wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen.

Ihm wurde die fällige Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats sowie des Kriminalkommissariats in Grevenbroich dauern an.

