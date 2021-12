Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Meerbusch - Ermittler suchen Zeugen

Neuss, Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (22.12.), in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wingenderstraße in Neuss. Unbekannte hatten die Balkontür einer Hochparterrewohnung aufgehebelt und Schmuck sowie eine Druckverschlusstüte mit 1-, 2- und 5-Cent-Münzen gestohlen.

Bargeld und Bekleidung erbeuteten Einbrecher am Mittwoch (22.12.), in der Zeit von 18:30 bis 21:45 Uhr, in einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Feldbrand" in Meerbusch. Die Diebe hatten ein Fenster aufgebrochen und waren dann in das Haus eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer, die nur dürftig beschrieben werden können. Einer der ungebetenen Gäste soll mit einer dunklen, glänzenden Daunenjacke, dunkler Hose und dunklen Schuhe bekleidet gewesen sein. Er wird als mittelgroß beschrieben und soll das Diebesgut in einer hellen Tasche und einem glänzenden silberfarbenen Beutel abtransportiert haben. Der zweite Mann war mit einer Jacke mit Kapuze bekleidet. Seine Schuhe sollen heller als seine Hose gewesen sein und auch er hatte eine Tasche oder einen Beutel bei sich. Beide trugen zudem einen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden.

In beiden Fällen waren die Bewohner nur für wenige Stunden nicht zu Hause. Der kurze Zeitraum war für die Einbrecher ausreichend, um zu erkennen, dass niemand zu Hause ist und das Risiko, beim Einbruch ertappt zu werden, gering ist. Eine Anwesenheitssimulation mit einer automatisierten Beleuchtung kann helfen, solche Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

