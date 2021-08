Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen /Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von Dieselkraftstoff (27./28.08.21)

(VS-Villingen /Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht den verschlossenen Tankdeckel eines im Bereich Utzenbühl/Drachenloch abgestellten Lkws aufgebrochen und die darin befindlichen 80 l Dieselkraftstoff im Wert von ca. 120 Euro abgeschlaucht. In den vergangenen Monaten kam es in diesem Bereich wiederholt zu ähnlich gelagerten Eigentumsdelikten, weshalb sich das Polizeirevier Villingen unter Tel.-Nr. 07721/6010 Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erhofft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell