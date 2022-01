Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Attendorn (ots)

Am Montag (3. Januar) hat sich gegen 10.20 Uhr auf der auf der Straße Schüldernhof in Attendorn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher zunächst flüchtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein Unbekannter seinen Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei beschädigte er den dahinter parkenden Pkw. Er stieg aus, begutachtete den Schaden und unterhielt sich auch mit einem Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte. Dann setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge meldete den Unfall jedoch der Polizei, übermittelte das Kennzeichen und eine Personenbeschreibung. Durch weitere Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab die Unfallflucht zu. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden. Die Polizeibeamt:innen schrieben eine entsprechende Anzeige.

