Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es in der Neckarstraße im Osten Ludwigsburgs zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zwischen 13.05 Uhr und 14.25 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Straßenrand abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

