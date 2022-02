Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 34-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Die Kriminalpolizei hat, nachdem ein 34 Jahre alter Mann am Dienstagabend (08.02.2022) in einem Innenhof an der Röntgenstraße lebensgefährlich verletzt worden ist, ihre Ermittlungen aufgenommen. Ein Anwohner verständigte gegen 18.40 Uhr die Polizei, nachdem er Schreie aus dem Innenhof vernommen hatte. Alarmierte Rettungskräfte entdeckten daraufhin einen am Boden liegenden Mann der offenbar Stichverletzungen hatte. Sie brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Mann, den die Beamten am Mittwochnachmittag (09.02.2022) in einer Wohnung im Stuttgarter Osten festnahmen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der 19 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (10.02.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

