FW Köln: Einsatz am Werk der Firma FrieslandCampina beendet

Köln (ots)

Der Chemie-Einsatz bei der Firma FrieslandCampina konnte in der Nacht zu Mittwoch beendet werden. Am Montag war es zu einer versehentlichen Vermischung von Natronlauge und Ameisensäure in unterirdischen Tanks gekommen. Nachdem ein erster Versuch zur Entleerung der Tanks fehlgeschlagen war, war am Abend ein zweiter Versuch unternommen worden. Die Umpumparbeiten konnten gegen Mitternacht ohne weitere Komplikationen abgeschlossen werden, so dass die Einsatzstelle anschließend an den Betreiber übergeben wurde. Zur Unterstützung der Arbeiten war das Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS) der deutschen chemischen Industrie angefordert worden. Das Stoffgemisch wurde während des gesamten Einsatzes überwacht, die Entsorgung erfolgt durch den Betreiber.

