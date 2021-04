Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

04.04.2021, 01:40 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dudenhofer Straße in Speyer konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem 51jährigen Opel-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt

