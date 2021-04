Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer und Beifahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dudenhofen (ots)

03.04.2021, 21:00 Uhr bis 22.00 Uhr

Am Samstag wurde im Zeitraum von 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Speyerer Straße in Dudenhofen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei einem 19-jährigen PKW Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei dem 18jährigen Beifahrer konnte ein angerauchter Joint aufgefunden werden, gegen diesen wird ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

