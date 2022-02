Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (06.02.2022) und Dienstag (08.02.2022) in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Brählesgasse eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang in das Gebäude und zu einem Kellerverschlag. Sie stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter weitere Beute machten, muss noch überprüft werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

