Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Betrugsversuch via WhatsApp

Freiburg (ots)

Mit einer außergewöhnlichen Vorgehensweise versuchten Betrüger am Sonntag, den 16.01.2022, über den Messenger Dienst Whatsapp an fremdes Geld zu kommen. Mit einer unbekannten Handynummer kontaktierten die vermeintlichen Betrüger den Geschädigten und gaben sich als dessen Sohn aus. Die unbekannte Rufnummer wurde mit einer Reparatur des Mobilfunkgerätes des angeblichen Sohns begründet. Er gab weiterhin an, noch dringende Überweisungen tätigen zu müssen und bat den Geschädigten, die Überweisungen für ihn vorzunehmen, was er glücklicherweise ablehnte. Erst nachdem er kurze Zeit später auf anderem Wege mit seinem tatsächlichen Sohn Kontakt hatte, erkannte er der Geschädigte den Betrugsversuch und kontaktierte das Polizeirevier Müllheim.

Häufig kommt es im Zusammenhang mit sogenannten Anrufstraftaten, bei welchen sich Betrüger über Telefon als Familienangehörige oder Polizeibeamte ausgeben, zu teilweise erheblichen finanziellen Schäden für die Opfer. Die geschilderte Vorgehensweise über einen Messenger Dienst stellt eine neue Variante dieser Betrugsdelikte dar.

