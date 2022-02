Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall bei Wendemanöver - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (11.02.2022) in der Schlachthofstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer fuhr gegen 05.40 Uhr mit seinem Ford die Schlachthofstraße aus Richtung Ulmer Straße kommend entlang. Als er auf Höhe einer Baustellenausfahrt wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell