Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz und Polizei Stuttgart geben bekannt: 47-Jähriger mit gefälschtem Ausweis unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (10.02.2022) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 20.45 Uhr einen Mercedes, der in der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs war. Dabei wies sich ein Mitfahrer mit einer rumänischen Identitätskarte aus, die Fälschungsmerkmale aufwies. Bei einer genaueren Überprüfung des vermeintlichen Ausweises stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Die Ermittlungen ergaben, dass gegen den 47 Jahre alte georgischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz besteht und dass er des Weiteren von der Bundespolizeidirektion München zur Abschiebung ausgeschrieben ist. Die Beamten nahmen den 47-Jährigen fest, der im Laufe des Freitags (11.02.2022) einem Haftrichter vorgeführt wird.

